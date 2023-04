Redação Jornal do Tocantins

O piauiense de Esperantina Antônio Damião da Silva, de 39 anos, sofreu um acidente de moto na madrugada deste domingo, por volta da 0h30, na avenida 17, em Luzimangues e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento Norte e saiu de lá preso, após os policiais militares checarem sua identidade e constatar um mandado de prisão em aberto.

Antes de se mudar para o Loteamento Jardim do Porto, em Luzimangues, Antônio Damião morava na Chapada do Urubu, na cidade de Batalha, no Piauí.

Da vara única desta cidade, partiu a ordem de prisão contra ele, por estupro de vulnerável, em uma ação criminal do ano de 2014.

O mandado foi expedido dia 16 de abril de 2018 pela juíza Lidiane Suely Marques Batista, após a sentença que condenou o lavrador a 12 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado.

A ordem prisional tinha validade até 26 de outubro de 2037. Não há detalhes sobre o crime cometido pelo lavrador, que deu entrada na unidade prisional de Palmas às 5h27 deste domingo.

Os agentes penais anotaram no termo de recebimento que o homem tinha diversas lesões decorrentes do acidente de trânsito.