Vida Urbana Condenado por estupro e furto é preso pela PM no centro de Palmas Defensoria pediu prisão domiciliar por ser paciente psiquiátrico com necessidade de acompanhamento médico e supervisão familiar

Um homem de 44 anos, condenado pela Justiça do Tocantins a 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado por estupro e furto, foi preso pela Polícia Militar (PM) no centro de Palmas na manhã desta quarta-feira, 14. O mandado de prisão é da 2ª Vara Criminal de Palmas no dia 6 de dezembro deste ano. A PM informou que equipes do 1° Batalhão da Polícia Militar (1°BPM...