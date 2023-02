Vida Urbana Condenado por estupro é preso em Guaraí dois meses após sentença condenatória Ordem de prisão é do juiz Fábio Costa Gonzaga, de dezembro do ano passado, se baseia em sentença com 9 anos em regime fechado para Kleyton Silva, de 31 anos

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira, 20, o caseiro Kleyton Tavares da Silva, 31 anos, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva por ter sido condenado por estupro de vulnerável. O crime é tipificado no artigo 217 do Código de Processo Penal. A prisão ocorreu no setor Serrinha, em Guaraí, por volta das 17h30. Às 19, o alvo deu entrada no sis...