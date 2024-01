Um marmorista, de iniciais J.C.B, de 53 anos, condenado a 14 anos e quatro meses de prisão por crime de estupro praticado contra uma adolescente, cometido em Gurupi, no sul do estado, está preso desde a tarde da última quinta-feira, 11, ao ser capturado na cidade de Rio Maria (PA), durante uma ação conjunta realizada pelas Polícias Civil do Tocantins e do Pará.

O condenado estava foragido e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais identificaram o paradeiro do suspeito e cumpriram o mandado expedido pela Vara Especializada de Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida, de Gurupi.

Segundo a SSP, a vítima sofreu lesões devido a violência com que os atos foram cometidos em continuidade delitiva por pelo menos três vezes”, divulgou.

A secretaria também informou que o suspeito tem várias passagens por violência doméstica, ameaças e disparos de arma de fogo em via pública.

Preso, ele foi levado para a Central de Flagrantes da cidade de Rio Maria e depois recolhido à Cadeia Pública local, onde vai ficar detido até ser recambiado para o Tocantins.