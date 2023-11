Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins prendeu na quinta-feira, 23, no município Praia Norte, região extremo norte do estado, durante investigações, um suspeito de 40 anos condenado a 12 anos de prisão por abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu em 2011. Na época que o suspeito conheceu a vítima e teve envolvimento afetivo com "conjunção carnal”, ele tinha 28 anos.

A delegada Daniela Caldas, da 9ª Delegacia de Praia Norte, responsável pelas investigações informou por meio de assessoria que após receber informações sobre o mandado de prisão preventiva expedido pela pela Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis, foram realizadas algumas diligências à procura do suspeito.

Após a prisão, o condenado foi levado para a Cadeia Pública de Praia Norte.