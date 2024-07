Vida Urbana Condenado por espancar, estuprar e manter mulher em cárcere privado é preso O caso ocorreu em 2019, quando, após uma discussão com a vítima, que na época era sua companheira, o homem iniciou uma série de agressões físicas contra ela

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem de 57 anos condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro, cárcere privado, lesão corporal e tortura, no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (11) em Santa Fé do Araguaia, região norte do estado. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu em 2019, quando...