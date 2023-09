Ubiratan Lopes da Silva, 55 anos, condenado a 19 anos e oito meses de prisão por estuprar três enteadas entre os anos de 2013 e 2015 em Filadélfia, norte do Tocantins, acabou preso nesta sexta-feira, 1° de setembro, na cidade. As informações da prisão são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o JTo chegou ao nome ao cruzar informações processuais da prisão com o banco de procurados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O condenado era companheiro da mãe das crianças e aproveitou da proximidade para abusar das vítimas que tinham 13, 11 e 6 anos de idade. Os abusos ocorriam durante a noite na zona rural de Filadélfia, e foi comprovado também por meio de exames periciais, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Conforme a decisão que contém a ordem de prisão, Silva se aproximava das vítimas durante à noite para os abusos e as ameaçava de morte caso contassem para alguém. Também cita que Ubiratan oferecia dinheiro para “para manter conjunção carnal” com uma das crianças.

Ainda de acordo com a decisão, Ubiratan negou todas acusações e afirmou tratar-se de “invenções das vítimas pelo fato de ele constantemente reclamá-las por serem ‘malinas’ e gostarem de ‘pegar coisas alheias’”, cita.

A SSP informou que no mês passado, em agosto, Ubiratan recebeu a condenação em regime fechado por estupro de vulnerável. Após a prisão ocorrida nesta sexta-feira, ele foi levado à Unidade Penal Regional da cidade.