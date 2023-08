Vida Urbana Condenado a 7 anos de cadeia por estupro em Gurupi é preso durante Romaria do Senhor do Bonfim Ordem prisional de 30 de junho foi cumprida por policiais de Natividade e o aposentado Ivomarlo Silva de Sousa, de 54 anos, passará por audiência de custódia na quarta-feira

Policiais militares do 10º Batalhão em Natividade prenderam na manhã desta terça-feira, 15, o aposentado Ivomarlo Silva de Sousa, de 54 anos, durante patrulhamento na Romaria do Senhor do Bonfim, após a checagem de uma ordem de prisão dele por ter sido condenado por estupro de vulnerável. De acordo com o registro policial, o subcomandante do batalhão mandou a equi...