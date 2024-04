A primeira audiência de instrução no caso em que Danilo Sousa Cavalcante é acusado pelo assassinato do amigo Valter Júnior começou às 11h desta quinta-feira (18), no Fórum da Comarca de Gurupi. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) a audiência acontece apenas com o depoimento das testemunhas, pois Danilo usou o direito de não participar.

Danilo está preso nos EUA, condenado a prisão perpétua pelo assassinato da ex-companheira. Por isso, ele participa da audiência por videoconferência.

A audiência acontece por meio de um acordo de Cooperação Internacional realizado entre o Poder Judiciário do Tocantins e a Justiça norte-americana "foram tomadas todas as medidas necessárias, inclusive a contratação de um intérprete/tradutor em língua estrangeira (Inglês-Americano), requisitado pela justiça dos EUA”, divulgou o TJTo.

Devem ser ouvidas seis testemunhas de acusação. A defesa não indicou nenhuma testemunha no processo.

Crime no Tocantins

Danilo é acusado do assassinato de Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 5 de novembro de 2017, em Fiqueirópolis, região sul do Tocantins. A vítima era amigo de Danilo e foi morta a tiros em uma lanchonete da cidade, por causa de uma dívida do conserto de um carro.

Uma semana depois da morte de Valter em Figueirópolis, em 2017, a Justiça acatou um pedido de prisão feito pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Danilo se tornou foragido no Brasil. Ele responde por homicídio duplamente qualificado.

Em janeiro de 2018, ele conseguiu embarcar para os Estados Unidos pelo aeroporto de Brasília (DF). Isso aconteceu porque o mandado ainda não havia sido registrado no banco nacional de mandados. Ou seja, a informação sobre o crime ainda estava disponível somente para as autoridades tocantinenses.

A Justiça do Tocantins só tomou conhecimento da prisão de Danilo nos Estados Unidos após uma notificação feita pela Polícia Federal, após informações recebidas da Polícia Internacional (Interpol).

A primeira audiência do caso havia sido marcada para setembro de 2023, mas acabou sendo adiada após um pedido da justiça tocantinense para aguardar o cumprimento de carta rogatória, a fim de decidir a data da videoconferência.

Três datas foram disponibilizadas na época, e as autoridades norte-americanas optaram pela participação do réu no dia 29 de fevereiro de 2024, mas foi adiada novamente por solicitação da Justiça dos Estados Unidos (EUA), onde o réu cumpre prisão perpétua.

Relembre o caso

O brasileiro foi capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 13 de setembro, em uma caçada que durou 14 dias.

Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da companheira, ele havia fugido da prisão no dia 31 de agosto ao escapar da prisão do Condado de Chester, em West Chester, escalando as paredes até subir ao telhado, com as pernas esticadas em uma parede e as mãos na outra.

Uma semana antes da fuga, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas.

A vítima, Débora Evangelista Brandão, tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época. O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.