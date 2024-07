Vida Urbana Concursos e seleções com inscrições abertas oferecem salários de até R$ 15 mil Interessados devem estar atentos aos prazos. Seleção para professor substituto do IFTO termina segunda-feira (29)

Concursos e seleções com inscrições abertas no Tocantins trazem oportunidades para todos os níveis de escolaridade com salários que variam de R$ 1.402 a R$ 15 mil. Confira os editais e prazos de inscrições: Araguatins O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com processo seletivo aberto para contratação de professor substituto em Matemática. O regime de...