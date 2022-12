Vida Urbana Concurso público para educação básica do Tocantins terá mais de 5 mil vagas; FGV será a banca Serão disponibilizadas 4.512 vagas para docentes, 299 para coordenação pedagógica e 264 para orientador educacional

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou nesta terça-feira, 27, a contratação da banca responsável pela realização do concurso público para docentes da Educação Básica que vai ofertar mais de 5 mil vagas. O contrato com a instituição será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 27. O governo ainda não informou o praz...