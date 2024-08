Vida Urbana Concurso musical está com inscrições abertas para estudantes de escolas públicas estaduais Todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino podem se inscrever gratuitamente até a próxima terça-feira (13)

As inscrições para a 4ª edição do Canta Tocantins das Escolas Estaduais começaram nesta terça-feira (6) e seguem até o dia 13 de agosto. Todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino podem se inscrever gratuitamente no Canta Tocantins.