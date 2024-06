Vida Urbana Concurso Federal oferece vagas em cadastro reserva para o Tocantins com salários de até R$ 16 mil As inscrições começam no dia 19 de junho, no site da Fundação Getúlio Vargas

O governo federal publicou concurso público para o quadro de servidores do Tribunal Regional Federal. No Tocantins, há previsão de 85 vagas de cadastro reserva em sete cargos. As vagas são divididas entre Analista e Técnico Judiciário, com salários que variam entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69. As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (19), a partir das 16h. A taxa d...