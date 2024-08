Vida Urbana Concurso em prefeitura do Tocantins abre inscrições com 140 vagas e salários de até R$ 4,7 mil Candidatos têm até 26 de setembro para se inscrever. As provas estão marcadas para o dia 3 de novembro

A Prefeitura de São Bento do Tocantins está com inscrições abertas para o concurso que oferece 147 vagas para diversos cargos nas áreas da administração, saúde e magistério. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 4.750. Para conferir o edital acesse aqui As inscrições podem ser realizadas pela internet a partir desta quarta-feira (28) até 26 de setembro, no...