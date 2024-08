Vida Urbana Concurso dos Correios abre inscrições nesta quarta-feira com salários de até 6,8 mil As oportunidades são para a área de medicina e segurança do trabalho com vagas imediatas e formação de cadastro reserva

As inscrições do concurso público dos Correios começam nesta quarta-feira (7) a partir das 10h. As vagas são para a área de medicina e segurança do trabalho com salários que podem chegar a R$ 6,8 mil. No Tocantins, há uma vaga imediata para o cargo de médico do trabalho júnior, com remuneração de R$ 6.872,48. Além disso, serão formados cadastros de reserva para o...