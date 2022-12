Vida Urbana Concurso dos Bombeiros é anunciado para soldados e oficiais; Cebraspe será a banca organizadora Comandante Farias afirma que edital será publicado até o final do ano

Durante coletiva na manhã desta quarta-feira, 23, para falar sobre ações de combate a queimadas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, anunciou que até o final do ano lançará o edital de novo concurso público da corporação. “Estamos em processo de desenvolvimento e esperamos que até o final do ano, a gente publique este e...