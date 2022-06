Vida Urbana Concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins tem mais de 28 mil inscritos Cargo mais disputado é o de Técnico Judiciário-Apoio Judiciário e Administrativo com total de 26.787 candidatos; concorrência é de 535,73 pessoas por vaga

O Concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins registrou (TJTO) registrou pelo menos, 28.571 inscritos para o preenchimento de 63 vagas, de acordo com documento divulgado na segunda-feira, 6 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A remuneração ofertada para o cargo de Contador/Distribuidor pode chegar a até R$ 12.243,37 e de Técnico J...