Vida Urbana Concurso da Prefeitura de Porto Nacional com validade em outubro não será prorrogado Órgão informou ao Jornal do Tocantins que existe a possibilidade de convocar mais aprovados até a data de vencimento, porém, o Executivo não precisou esse quantitativo

O concurso da prefeitura de Porto Nacional, cidade distante a 60 km de Palmas, vence no próximo dia 30 de outubro. Conforme o órgão, o certame não será prorrogado. A prefeitura ainda informou ao Jornal do Tocantins que existe a possibilidade de convocar mais aprovados até a data de vencimento, já que há tratativas com o Ministério Público Estadual (MPTO) para nomear...