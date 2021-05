Vida Urbana Concurso da PM muda quantidade de locais de provas; exames agora ocorrerão em 20 cidades Testes terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 6 de junho de 2021, às 13 horas (horário local)

A Polícia Militar do Tocantins divulgou no Diário Oficial Estadual dessa quinta-feira, 27, os locais de aplicação da prova objetiva e da prova de redação, referentes ao concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de soldado da PMTO. As provas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 6 de junho de 2021, às 13 horas (horário local), em 19 cidades d...