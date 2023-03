O concurso público da Secretaria da Educação do Estado (Seduc) recebeu nesta sexta-feira, 17, um novo edital que prevê a inclusão de 78 vagas para a educação indígena. A inclusão ocorreu após demanda apresentada por representantes dos povos indígenas em audiência pública.

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) edição nº 6.292, o edital nº 3/2023 inclui as novas vagas para os cargos de coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais nas escolas indígenas.

São 53 vagas para coordenador pedagógico e 25 para orientador educacional. O novo edital passa a integrar o concurso da Seduc, possui outros dois editais, um para professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional na educação básica e outro para professor regente na educação indígena.

Na quinta-feira, 16, o estado prorrogou o prazo de inscrição para até o dia 10 de abril. O prazo para pagamento da taxa de inscrição vence um dia depois, em 11 de abril.

Ao preencher o formulário de inscrição o candidato deverá se autodeclarar indígena e obrigatoriamente informar o povo que pertence, o município e a função para a qual irá concorrer.

As provas devem ser realizadas no dia 11 de junho nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins. As vagas são para todo o estado.

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.