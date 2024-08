Vida Urbana Concurso da Educação tem mais de 29 mil inscritos; veja concorrência por cargo A aplicação das provas está prevista para o dia 1º de setembro

Mais de 29 mil pessoas se inscreveram para o Concurso da Educação de Palmas, conforme informações divulgadas no site da Comissão de Processos Seletivos (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), banca responsável pela realização do processo seletivo. Para conferir a lista completa da concorrência por vaga acesse aqui Entre os cargos de nível superio...