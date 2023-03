As inscrições para o concurso público da Secretaria da Educação do Estado (Seduc) foram prorrogadas para até o dia 10 de abril. O prazo encerraria nesta quinta-feira, 16. As outras datas do concurso não foram alteradas.

De acordo com a secretaria, os editais de retificação estão disponíveis no site da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com a prorrogação, os candidatos têm até 11 de abril para efetivar o pagamento da taxa de inscrição.

A remuneração inicial para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20. A taxa de inscrição para os cargos é de R$ 150.

Ao todo serão ofertadas 5.164 vagas, distribuídas para os cargos de professor regente, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica na educação indígena.

As vagas atenderão 137 municípios do Estado, com exceção de Monte Santo e Chapada da Areia, que ainda não possuem escolas estaduais.

A empresa responsável pelo concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O edital com as retificações poderá ser acessado pelo Diário Oficial do Estado do Tocantins e no site da FGV, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.