Vida Urbana Concurso da Educação de Palmas será neste domingo; veja locais de prova e concorrência Cargo mais disputado é o de analista educacional assistente social com mais de 1 mil inscritos para 22 vagas. Provas serão aplicadas durante a manhã para nível médio e a tarde para nível superior

Com quase 30 mil inscritos, o concurso da Educação de Palmas ocorre no neste domingo (1º) e as provas serão aplicadas durante a manhã para os cargos de nível médio e a tarde para os cargos de nível superior. No total, 29.406 pessoas se inscreveram no processo seletivo. Desse número, 16.152 concorrem aos cargos de nível superior e 13.254 aos de nível médio....