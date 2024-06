Vida Urbana Concurso da Educação de Palmas lança edital com salários de até R$ 6,5 mil e 2.258 vagas imediatas Também haverá 1.194 vagas para formação de cadastro reserva. Inscrições começam no dia 8 de julho

O edital para o concurso público da Educação de Palmas foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (19). São 2.258 vagas imediatas, 1.177 vagas para formação de cadastro reserva e salários que podem passar de R$ 6,5 mil. Veja aqui o edital completo. As inscrições começam no dia 8 de junho, pelo site da Copese. A aplicação das provas está pre...