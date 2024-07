Vida Urbana Concurso da Assembleia: resultado definitivo das provas objetivas é divulgado Previsão é que o resultado das provas discursivas seja divulgado ainda na primeira quinzena deste mês

O resultado das provas objetivas do concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) está publicado na edição do Diário Oficial da Aleto desta terça-feira (2). O resultado, que apresenta a lista dos candidatos que acertaram, pelo menos, 50% das questões, encontra-se também disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pode ser acessado aqui. Leia também: - Divulgado o res...