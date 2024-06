Vida Urbana Concurso da Aleto divulga resultado preliminar de provas discursivas de procurador jurídico Os aprovados têm prazo para interposição de recurso que estará aberto a partir desta segunda-feira (24) até quarta-feira (26)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), divulgou nesta sexta-feira (21), o resultado preliminar das provas discursivas do concurso. A banca também publicou o gabarito definitivo das provas objetivas dos cargos de técnico legislativo do concurso público, nesta segunda-feira (17). De acordo com ...