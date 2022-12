Vida Urbana Concurso com 110 vagas e salário entre R$ 1,8 mil e R$ 5,2 mil será em março Inscrições começam às 10h dia 21 de dezembro deste ano e seguem até as 18h do dia 19 de janeiro; valor da taxa será de R$ 80 para praça e R$ 120 para cadete

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira, 15, o edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM). O concurso oferece 100 vagas para praças (90 masculino e dez feminino) e dez vagas para oficial cadete (9 masculino e 1 feminino). A primeira etapa terá prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e clas...