Até a próxima sexta-feira, 21, comunidades e organizações sociais que integram a Articulação Tocantinense de Agroecologia (ATA) aproveitam a “Semana agroecológica: Saberes agroecológicos tecendo vidas e resistências nos territórios no enfrentamento a pandemia” para doações de cestas básicas e kits de higiene as famílias indígenas do povo Apinajé, de acampados e de ocupantes de áreas de conflitos agrários na região Tocantinópolis, Araguaína e Palmas.

“Os alimentos que compõe as cestas básicas, são produtos agroecológicos doados pelas famílias assentadas da reforma agrária e quebradeiras de coco babaçu”, diz o comunicado da articulação. As comunidades foram selecionadas mediante pesquisa anterior sobre a vulnerabilidade delas, explica a organização.

“Um dos objetivos da semana é mobilizar ações de solidariedade das organizações e movimentos sociais que compõe a ATA para com as famílias do campo que se encontram em situação de vulnerabilidade, carência de alimentos e materiais de higiene. Também visa dialogar com a população da cidade sobre a importância da agricultura familiar, além de, dar visibilidade as experiências agroecológicas desenvolvidas nos territórios pelos indígenas, assentados, quilombolas, posseiros, quebradeiras de coco babaçu e atingidos por barragens”, defende a organização.

As doações se encerram nesta quinta-feira, 20, e no dia seguinte, a partir das 19h, o evento promove a live “Conversa dos Povos do Campo”, com representantes dos povos quilombolas, indígenas, sem terras e Maria Emília Pacheco, do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional (FBSSAN). A transmissão será no canal Resistência Contemporânea no YouTube e pelos Facebooks da CPT Araguaia-Tocantins e APA-TO.