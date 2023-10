A comunidade Rio Preto, localizada em Lagoa do Tocantins, região leste do estado, foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como remanescente do quilombo. A Portaria de Certificação que reconhece a autodefinição da comunidade consta publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 25, e é assinada pelo presidente João Jorge Santos Rodrigues. A portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

Ao JTo, a presidente da associação do Rio Preto, Rita Santos comemora o reconhecimento das 60 famílias que vivem na região, mas lembra que o território continua sob ataques.

“Nós estamos muito felizes. A comunidade está em festa, mesmo ainda com os ataques que estamos sofrendo. Apesar de tanto sofrimento, e de tanta angústia, essa notícia nos alegra muito”.

De acordo com a presidente, o lote 173 está em disputa entre moradores e fazendeiros. “Alguns moradores ainda não conseguem ter acesso ao lote 173 por medo de ameaça de morte. Eles não conseguiram retornar ainda para as suas casas, não conseguiram plantar as suas roças. Estamos sendo ameaçados constantemente. E com essa insegurança não dá nem para plantar”.

Ela ressalta que as famílias ainda vivem na insegurança. “Conseguimos a posse provisória das terras, mas os fazendeiros não foram retirados do espaço e os ataques só aumentaram após a decisão da juíza. Atualmente eles [fazendeiros] colocaram gados dentro do território da comunidade, então os quilombolas não conseguem voltar para suas casas, eles vão lá escondido, cuidam, molham as plantinhas e voltam”.

Nas redes sociais, a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins (COEQTO) publicou uma nota sobre a certificação. “Diante da situação de insegurança, episódios de violência e ataques contra os Direitos Humanos das 60 famílias da Comunidade, a certificação é uma importante conquista para o Território. Seguimos na luta pela Garantia dos Direitos dos Territórios Quilombolas do Tocantins”

O reconhecimento permitirá o avanço no processo de demarcação do território tradicional quilombola pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A certificação garante ainda o acesso dos integrantes da comunidade quilombola às políticas públicas destinadas a essa população.