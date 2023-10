Reconhecida por ser um dos fortes redutos da cultura negra no estado, a comunidade quilombola Morro de São João, localizada próxima ao município de Santa Rosa, central do estado, realizará, nos dias 1º e 2 de novembro, o tradicional Festejo das Almas Santas Benditas. O intuito é reverenciar as pessoas escravizadas mortas e os entes que já faleceram da comunidade.

A presidente da comunidade, Josilene de Sena Nunes, de 52 anos, contou ao JTo nesta sexta-feira, 27, que as cerca de 40 famílias que vivem no local vão participar da celebração.

“Nós vamos reverenciar as almas da nossa comunidade, do nosso povo sofrido, então vamos festejar nesses dois dias todas as pessoas que foram escravizadas aqui da região”.

De acordo com ela, no 1º dia vai ocorrer a missa, realizada a partir das 19h.

“No segundo dia, vai começar por volta das 6h e 7h, os congos, o rei e a rainha vão se reunir na igreja católica de lá vão para o cemitério cantando e dançando. Chegando no cemitério, o padre faz uma missa e volta, no caminho tem paradas onde continuam a dançar e reverenciar o rei e a rainha”.

De acordo com ela, o rei e a rainha representam a liberdade. “Os dois são a liberdade, porque nos cânticos eles reverenciam o rei e a rainha de Portugal. Isso é tradição é cultura que foi passada de pai para filho”, finaliza.

A comunidade dança ao som dos batuques e tambores cantarolando as cantigas ensinadas pelos seus antepassados. O festejo se encerra por volta das 17h.