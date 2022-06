Vida Urbana Comunidade pede colégio estadual de volta ao modelo parcial ou que estado banque tempo integral Há três anos uma das principais escolas do sul de Palmas perde alunos, que precisam trabalhar meio período e não podem ficar o dia inteiro na escola transformada em tempo integral; situação pauta audiência na sexta-feira

Falta de infraestrutura física, pedagógica e alta vulnerabilidade socioeconômica no Centro de Ensino Médio de Tempo Integral Santa Rita de Cássia, localizado no Jardim Aureny I, no sul de Palmas, levaram a comunidade a solicitar que o colégio volte a ser no modelo parcial, com aulas em meio período, ou que o estado forneça recursos para manter o modelo integral. A escola...