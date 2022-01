As enchentes do Rio Tocantins invadiram a escola da Aldeia Catàmjê, pertencente aos povos Krahô-kanela. As cadeiras do local onde funcionam as aulas já estão com os pés cobertos de água e agora a preocupação dos indígenas é em relação ao retorno das aulas, que deve ocorrer na primeira semana de fevereiro.

Imagens enviadas nesta quarta-feira, 26, pela Associação do Povo Indígena Krahô-Kanela - Povo Catàmjê - ao Jornal do Tocantins, mostram a escola inundada pela água do rio e o lugar impossível para receber as crianças no retorno às aulas.

“Nossa situação hoje aqui na Aldeia Catàmjê é essa. A nossa escola está alagada. Estamos na luta. Na próxima semana entraremos em contato com a Seduc (Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esporte) e, se for preciso, até com o governador do Estado, Wanderlei Barbosa (sem partido) para mostrar a situação que estamos vivendo aqui na comunidade”, ressaltou o presidente da associação, o cacique Wagner Krahô-Kanela.

Ainda segundo o cacique, a aldeia está 40% alagada, fato que preocupa os moradores Krahô-kanela, até mesmo porque nos meses de fevereiro e março, tradicionalmente são períodos de chuvas intensas no Tocantins. “Nós temos crianças, mulheres e todo povo, sem contar que a situação alimentar não está boa porque a nossa roça alagou e nós estamos nessa dificuldade. Então a gente precisa do apoio da Secretaria de Educação, do governo do Estado e demais órgãos competentes para nos ajudar nesse momento”.

Por fim, o representante salientou que a comunidade necessita da atenção do poder público para atravessar a situação das enchentes. “Precisamos fazer um aterramento para que não aconteça mais esse alagamento em 2023. Então esse é o meu pedido. Preciso de apoio aqui na minha comunidade para meu povo relacionado à educação, saúde e sustentabilidade alimentar. Nesse momento eu peço esse apoio de vocês que são as autoridades competentes para que nos ajude”, finaliza.

Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes disse que as aulas presenciais na rede estadual de ensino estão previstas para iniciar no dia 14 de fevereiro.

A pasta esclareceu que os estudantes da etnia Krahô-kanela são atendidos em duas unidades de ensino da rede estadual.

“A Escola Estadual Indígena Wyapri, localizada na Aldeia Lancraré, não foi afetada pelas enchentes”, afirmou a nota.

A Seduc ressaltou que os estudantes da aldeia Catàmjê, que foi recém-criada, são atendidos provisoriamente, na unidade que funciona como extensão da Escola Estadual de Lagoa da Confusão. “O local escolhido pelos indígenas fica às margens do rio Tocantins e foi atingido pelas cheias”.

Diante disso, a pasta afirmou que busca uma solução junto à comunidade para que as atividades escolares do ano letivo de 2022 sejam realizadas sem prejuízo aos alunos.

“A Seduc ressalta que as particularidades de cada unidade escolar serão tratadas de acordo com as especificidades locais, de forma que nenhum estudante seja prejudicado em decorrência dos alagamentos ou de quaisquer outras situações”.

Enchentes

Conforme o boletim diário da Defesa Civil, nesta quarta-feira, o número de moradores impactados pelas enchentes continua alto no Tocantins. O estado registrou 260 pessoas desabrigadas, que estão vivendo em abrigos públicos ou locais cedidos pelo poder público. Além delas, o Tocantins tem 2.688 desalojados, que precisaram buscar abrigos nas casas de parentes, amigos e vizinhos.

Nesta manhã, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estarão atuando no Distrito de Bela Vista (São Miguel do Tocantins), porém com possibilidade de atender municípios vizinhos e ou aqueles onde houver necessidade, com equipes em prontidão.

Até o momento, 27 municípios estão sendo com acabamento mais aproximado dos órgãos, porém a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros monitoram todas as regiões com problemas em razão das enchentes e inundações.