Vida Urbana Comprovante de conclusão do ciclo vacinal será obrigatório em eventos com mais de 200 pessoas Única exceção prevista no decreto publicado nesta sexta-feira, é para os participantes com menos de 12 anos de idade, que ainda não podem ser vacinados contra o coronavírus

O governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Sem partido), publicou um decreto (nº 6.359) no Diário Oficial de sexta-feira,3, com novas medidas de enfrentamento à pandemia, que começam a valer a partir deste sábado,4. A principal delas corresponde a realização de eventos e reuniões, com público superior a 200 pessoas, em ambientes fechados ou abertos, q...