Vida Urbana Competidores tocantinenses de Kickboxing realizam rifa para irem à torneio na Argentina Sete representantes do estado pretendem estar em campeonato mundial no próximo dia 7 de setembro em Buenos Aires, Argentina

A previsão inicial da equipe é que cada lutador tenha que arrecadar um valor médio de R$ 5 mil para custear as despesas de translado, hospedagem, alimentação e inscrição. Somente pela inscrição, que os participantes devem efetuar em dólares, devem ser gastos mais de R$ 500,00. Com uma rifa no valor de R$10,00 os atletas pretendem arrecadar a quantia necessária para a...