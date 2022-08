Vida Urbana Competição “Bombeiros de Aço” ocorre neste sábado, 27, em Palmas O evento conta com a participação de 44 bombeiros militares e mais 10 convidados da Polícia Militar

Neste sábado, 27, de 8h até às 17h, ocorre a 10ª edição da competição Bombeiro de Aço, de força e técnica, no Parque Cesamar, em Palmas. De acordo com o coordenador geral do Bombeiros de Aço, tenente-coronel Ciro Cardoso Guimarães Filho, a competição desenvolve atividades do cotidiano dos bombeiros militares. “Essa competição faz um resumo de parte da...