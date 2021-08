Vida Urbana Comitiva Tropeiros da Fé faz peregrinação ao Senhor do Bonfim Objetivo do grupo, que está no sétimo ano de tropeada, é aliar a fé com a entrega de cestas básicas e brinquedos, além da oportunidade de conhecer as famílias tradicionais no percurso de mais de 200 Km

Com missas sendo transmitidas de forma online, os tradicionais festejos do Bomfim, tiveram que se adaptar por conta da pandemia, mas o que não mudou foi a devoção. Um grupo de amigos que formam a Comitiva Tropeiros da Fé do Senhor do Bonfim saiu do distrito de Taquaruçu na capital, em peregrinação à Natividade. A comitiva existe desde 2015, com a finalidade de par...