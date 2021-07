Vida Urbana Comitê do Fogo realiza nesta quarta e quinta simulação de combate a incêndios florestais em Palmas Ação será realizada no Morro do Limpão na Serra do Lajeado e terá participação de bombeiros, brigadistas e soldados do Exército

O Comitê Estadual do Fogo irá realizar uma simulação de combate a incêndios florestais nesta quarta-feira, 7 e quinta-feira, 8, em Palmas. A ação contará com a participação de militares do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, brigadistas do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e soldados do 22° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. A simulação será r...