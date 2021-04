Vida Urbana Comitê do Fogo monta aceiros às margens de rodovias na próxima semana Projeto Aceiro Negro irá realizar a prática nas rodovias TO-050, TO-020 e TO-030, que busca evitar a propagação de queimadas, em especial no período de estiagem; 2021 já tem queda de 37% no número de focos

A partir da próxima semana, na terça-feira, 27, o Projeto Aceiro Negro as margens das rodovias começa a ser executado pelo Comitê Estadual do Fogo. Essa é uma das práticas previstas pelo plano de ação para o ano de 2021, com o objetivo de evitar as queimadas, em especial no período de estiagem, quando os números de incêndios crescem no Tocantins. A montagem de a...