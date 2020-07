Vida Urbana Comitê do Fogo lança Cartilha Digital com orientações e informações sobre queimadas Definições auxiliam no entendimento da população quanto ao uso do fogo e ações de combate

Com o foco na orientação e educação sobre os cuidados com o meio ambiente e para evitar queimadas, o Comitê do Fogo do Tocantins lança a Cartilha Digital. Essa cartilha usada como ferramenta pelos órgãos fiscalizadores têm conteúdos sobre e o uso do fogo e será usado para educação ambiental nos próximos meses, considerados propícios para incêndios florestais devido a...