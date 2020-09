Vida Urbana Comitê do Fogo fiscaliza durante o fim de semana áreas de Luzimangues, Barrolândia e Miracema Essa é a terceira fiscalização integrada entre os órgãos, que pretendem impedir incêndios e queimadas, começa nesta sexta-feira

Mais uma ação de Fiscalização Integrada Contra os Incêndios Florestais começa nesta sexta-feira, 25, percorrendo áreas de Luzimangues, distrito de Porto Nacional, Barrolândia e Miracema. Essa é a terceira ação dos órgãos integrados do Comitê Estadual do Fogo nas atividades de combate aos incêndios. Conforme o Corpo de Bombeiros, ao menos órgãos já confirmaram no tra...