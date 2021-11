Vida Urbana Comitê do Fogo aplicou mais de R$ 70 milhões por descumprimento de legislação, diz Bombeiros Dado faz parte dos resultados das ações de combate aos incêndios florestais que serão divulgados nesta quarta-feira

Mais de R$ 70 milhões em multas foram aplicadas por descumprimento de legislação durante as fiscalizações realizadas pelo Comitê Estadual do Fogo em 2021. O número informado pelo Corpo de Bombeiros adianta os dados do relatório final sobre as ações que será divulgado nesta quarta-feira, 24, às 9 horas no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas. Conforme os Bom...