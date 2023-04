Os recentes ataques e ameaças em escolas e creches têm causado medo em professores, estudantes e pais em todo o Brasil. No Tocantins, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), definiu o Protocolo de Prevenção à Violência no Ambiente Escolar. As orientações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 17.

As orientações detalham que as unidades escolares do estado deverão constituir o Comitê Escolar de Segurança, que irá mapear as áreas de riscos nas dependências da unidade escolar, promover a escuta ativa para identificar possíveis ameaças que circulam pela escola ou pelas redes sociais e comunicar imediatamente às forças de segurança situações que envolvam risco de violência.

O protocolo traz a recomendação para que escolas municipais e privadas também criem comitês escolares de segurança.

Na rede estadual, o Comitê Escolar irá monitorar estudantes que tenham histórico de sofrimento psíquico, casos de traumas recentes, buscando identificar alterações de comportamento, atitudes violentas e interesse por assuntos violentos. Todos esses casos deverão ser acompanhados pela equipe multiprofissional das unidades de ensino, formada por orientador educacional, assistente social e psicólogo.

Conforme o protocolo, todas as escolas deverão seguir as orientações das forças de segurança sobre as condutas nas situações adversas, desde o registro de Boletim de Ocorrência até fatos extremos como a evacuação dos prédios.

O documento orientador traz ainda as medidas a serem tomadas pela unidade escolar em eventuais ataques, sendo a mais importante e imediata, a comunicação às forças de segurança: Polícia Militar (190), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (192), Ronda Escolar e Corpo de Bombeiros (193), ou via disque denúncia do Governo Federal (197).

O Protocolo de Prevenção à Violência no Ambiente Escolar no Território do Tocantins está disponível no site da Seduc. As Diretorias Regionais de Educação e gestores das 500 unidades de ensino da rede estadual foram orientados a socializar o documento com todos os servidores e informar as famílias sobre as medidas protetivas e preventivas adotadas.