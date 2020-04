Vida Urbana Comitê de Crise prorroga a suspensão das aulas da rede estadual até dia 30 de abril Suspensão terminaria nesta quinta-feira, 23, devido o prazo final das férias escolares antecipadas devido à Covid-19

O Comitê de Crise do Estado do Tocantins manteve e prorrogou a suspensão das aulas da rede estadual de ensino até o dia 30 de abril. A nova data é resultado da deliberação ocorrida nesta segunda-feira, 20, já que as aulas deveriam voltar na próxima quinta-feira, 23, quando terminaria a data das férias escolares antecipadas devido à pandemia da Covid-19. O Decreto n° 6...