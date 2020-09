Redação Jornal do Tocantins

Atualizada às 15:53

Uma reunião do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 debateu a retomada gradativa das aulas presenciais e das visitas de familiares e advogados dos privados de liberdade. A atividade realizada online ocorreu nesta segunda-feira, 28, e contou com a presença do governador, Mauro Carlesse.

Conforme a gestão estadual, ao apresentar o panorama da Covid-19 no Tocantins, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que atualmente a ocupação dos leitos destinados à doença é de 34% e já é estudada a desmobilização dos leitos clínicos no Hospital Geral de Palmas para que voltem para o atendimento de urgência e emergência.

Outra informação é que o Laboratório Central Estadual, que voltou para sua capacidade, realiza dois mil testes por dia, sem necessidade de enviar amostras para análise fora do Tocantins. “Estamos muito melhor preparados do que no início da pandemia, observando e respeitando todos os protocolos de segurança em saúde”, afirmou o secretário, Edgar Tollini.

Já nesta terça-feira, 28, a SES divulgou que vem registrando quedas nos números de casos da Covid-19 , de agosto até o final de setembro houve redução de 65% no número de confirmações. A semana epidemiológica nº 33, considerada o pico da doença até o momento, registrou 6.444 casos confirmados. Já a semana epidemiológica nº 39, a última registrada, houve o registro de 2.259 casos.

Anteriormente a SES havia divulgado o percentual de 185%, mas enviou uma correção que o número era diferente devido um equívoco nos dados divulgados.

Aulas

Durante a reunião, após os assuntos da saúde, a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) informou que as aulas presenciais, de forma gradativa, devem começar a voltar na rede estadual ainda em outubro, entretanto, ainda não existe data definida. “Estamos sempre em diálogo com a Secretaria de Saúde e o protocolo de medidas de segurança para retomada das aulas presenciais está pronto, devendo ser revisado em conjunto com a Saúde”, afirmou a secretária Adriana Aguiar.

A Seduc, durante esse período da pandemia, se preocupou com a segurança no transporte escolar e a disponibilização de equipamentos de proteção individual para alunos e servidores. Também houve a higienização das escolas e garantia da merenda escolar.

As aulas da rede estadual voltaram em formato não presencial de forma gradual em julho e agosto para o ensino médio, e em setembro para o fundamental.

Presídios

A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) informou na reunião desta segunda-feira que a retomada das visitas deve ocorrem em outubro de forma gradativa, inicialmente a cada 30 dias. Essa visita seria retomada para familiares e advogados.

“Tivemos o contágio de 469 presos, mas conseguimos resolver dentro do próprio sistema. Vamos retomar as visitas, tanto dos familiares quanto dos advogados e defensores públicos, com todos os protocolos de segurança, de aferir a temperatura, uso de EPIs e distanciamento”, destacou o secretário, Heber Luís Fidelis.

A reunião contou ainda com representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Exército, Marinha, Infraero, Casa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.