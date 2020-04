Os integrantes do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19, em reunião nesta terça-feira, 31, reforçaram a necessidade do isolamento social, como forma de evitar o contágio em larga escala no Tocantins e debateram as ações, que estão sendo executadas, para minimizar os efeitos da pandemia.

Durante a reunião aconteceu por meio de videoconferência, o governador Mauro Carlesse, destaca a importância dos envolvidos fazerem suas partes no convencimento da população. Conforme o gestor também o fato do Tocantins ter menos casos, “pode ser atribuído ao fato de o Estado ter sido um dos primeiros a estabelecer um plano de contingência para combater o novo Coronavírus”.

O Tocantins, até esta terça-feira, 31, estava com 12 casos confirmados, sendo nove em Palmas e três em Araguaína. Conforme os dados do Ministério da Saúde, o Estado é o terceiro com menos casos, somente Roraima e Amapá estavam como menos confirmações até esta terça.

Medidas

Durante a reunião estadual ainda, o governo afirmou que está empenhado em assistir as famílias menos favorecidas e para isso estão sendo distribuídas cestas básicas nos 139 municípios, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). Já por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), estão sendo entregues kits alimentação e higiene a todos os estudantes da rede estadual de ensino.

Comitê

O Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 foi implantado no último dia 12, pelo Governo do Tocantins, e conta com a participação da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Tocantins. O objetivo é a união de forças entre os Poderes do Estado e órgãos institucionais com vistas a fomentar ações que possam prevenir a população do Tocantins contra o novo Coronavírus.