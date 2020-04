Vida Urbana Comissão divulga edital para escolha de reitor e vice-reitor da Unitins para o triênio 2020/2023 Inscrições das chapas começam nesta sexta-feira, 3

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio de uma comissão eleitoral estabelecida pelo Conselho Universitário (Consuni) divulgou o edital de convocação da eleição dos cargos de reitor e vice-reitor para o triênio 2020/2023. De acordo com o cronograma do pleito, as inscrições das chapas começam nesta sexta-feira, 3, seguem até a próxima quarta-feira, 8, e...