Vida Urbana Comissão de Monitoramento alinha medidas com comércio e ações de fiscalização em Palmas Representantes do comércio garantem que vão trabalhar junto aos empresários para que os bons não paguem por aqueles que descumprem medidas sanitárias; fiscalizações serão intensificadas com visitas a estabelecimentos comerciais e espaços públicos de lazer

Duas reuniões realizadas nesta terça-feira, 13, com membros da sociedade e com representantes da administração pública trataram das ações de combate e enfrentamento à Covid-19. Em uma das reuniões, a Prefeitura de Palmas e representantes do comércio, bares e restaurantes medidas e garantiram atuação para quem cumpre as regras não pague pelos descumpridores. Em outro e...