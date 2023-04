Redação Jornal do Tocantins

Ao menos 13 reeducandos que cumprem pena em regime fechado na Unidade Penal de Paraíso do Tocantins apresentam graves problemas de saúde, diz uma recomendação da Comissão de Direitos Humanos OAB, elaborada após a última vistoria realizada no dia 1º de fevereiro.

Os problemas se estendem à superlotação nas celas. O documento aponta uma superlotação de 91% acima da capacidade do local. A unidade conta com regime fechado, semiaberto masculino e semiaberto feminino. Pela Lei de Execução Penal, o tamanho da unidade, em metros quadrados, comportaria até 120 presos, mas a vistoria constatou 230. Entre os custodiados, 86 eram provisórios, afirma o documento.

A vistoria também detectou problemas estruturais. Entre os achados, telhados quebrados, goteiras dentro das celas e áreas comuns e pisos danificados.

A falta de água refrigerada para a maioria dos pavilhões e falta de ventilação adequada estão entre outras situações detectadas pela comissão.

Transparência processual e atendimento feminino

Outro ponto destacado pelos vistoriadores é sobre a falta de contato dos custodiados com os processos. Conforme o documento, em todas as celas visitadas, os reeducandos relataram falta de informações processuais. De acordo com o documento, os reeducandos também não têm acesso ao cálculo da pena que estão cumprindo.

Além disso, a inspeção recebeu informações divergentes sobre a realização de vistorias e atendimentos da Vara de Execução Penal de Paraíso na Unidade. “Alguns agentes informaram que a última inspeção in loco para a vara teria ocorrido antes da pandemia e a direção da unidade informou que as vistorias in loco ocorrem mensalmente”, cita o documento.

O semiaberto feminino na unidade tem sete reeducandas. A vistoria concluiu ser inapropriada a custódia de mulheres em uma unidade voltada para o público masculino, e que não possui policiais mulheres em número suficiente para o atendimento.

Recomendações

A comissão recomendou ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do sistema carcerário do Tocantins a criação de uma força-tarefa para revisar a situação de presos provisórios; aplicação de ferramentas eletrônicas de monitoramento e manutenção do regime semiaberto feminino na UPP.

Também pediu à Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) assistente social para atender o semiaberto; atendimento pelo Centro De Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD aos reeducandos; recursos para construção de local adequado para visitas sociais; reforma da unidade; disponibilizar servidores e estagiários ao cartório para agilizar o processo das fichas de remissões e ampliação dos dias de atendimento médico na unidade.