Comerciantes retornam ao ponto tradicional da Feira do Bosque neste domingo

Neste domino, 18, a tradicional Feira do Bosque, em Palmas, voltará a funcionar no Bosque dos Pioneiros. O retorno acontece após um mês que os feirantes foram direcionados de forma provisória para as instalações da Feira Coberta da 304 Sul - Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante, que por seis meses ficou com o atendimento suspenso devido à pandemia de Covid-19. O atendi...