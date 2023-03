A defesa do comerciante José Alves dos Santos Filho, de 66 anos, condenado em 2011 por homicídio no município de Buíque (PE), pede para a Justiça tocantinense não recambiá-lo para o Nordeste e que ele cumpra a pena em Porto Nacional, região central do estado.

A Polícia Federal e a Polícia Militar prenderam o comerciante na quarta-feira, 15, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça pernambucana em 2018.

No mandado de prisão expedido pela juíza do Tribunal do Júri da Comarca de Buíque (PE), Monica W. Cavalcanti Magalhães, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime nem da vítima.

Mas a juíza ressalta que após o crime, José Filho fugiu de Pernambuco. “O acusado, após o crime em tela evadiu-se deste distrito, e que, consoante os argumentos expendidos nos debates, este resolveu se apresentar por não mais suportar chantagens de policiais, entendo que sua custódia se faz necessárias, pois não há garantias de que, uma vez solto, não venha novamente a se evadir para se furtar à aplicação da Lei Penal”.

A Justiça havia determinado que o comerciante cumpra a pena de 15 anos inicialmente em regime fechado no Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde (PE).

A base do pedido para cumprimento da pena no Tocantins é a residência do homem no município próximo à capital. “O apenado reside nesta comarca de Porto Nacional/TO, desde o ano de 1993, ou seja, há 30 anos, onde reside com sua família (esposa, filhos e netos)”,afirma o advogado Júlio César Mascarenhas.

A audiência de custódia de José Filho será realizada na na 1ª Vara Criminal nesta quinta-feira, 16, às 17h45.